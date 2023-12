Il loro obiettivo è far mettere distributori gratuiti di assorbenti nelle scuole medie e superiori di Reggio Emilia. Per questo hanno iniziato a raccogliere firme a sostegno di un documento, in merito, da presentare nel Consiglio comunale della città emiliana.

Distributori gratuiti di assorbenti a scuola

Protagoniste della vicenda due studentesse della scuola media ‘Aosta’ di Reggio Emilia che, raccontano in una nota i consiglieri comunali di Coalizione Civica, Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, hanno raccolto oggi in Piazza Fontanesi “centinaia di firme”.

“L’idea di questa campagna è nata da un libro – spiegano nella stessa nota le due studentesse – ‘E’ tutto un ciclo’, che abbiamo scoperto una volta mentre eravamo in biblioteca. Parla di alcune ragazze negli Stati Uniti e abbiamo notato che loro avevano a disposizione questi distributori di assorbenti. E ci siamo dette: ‘Non non li abbiamo, perché non metterli?.”

Due studentesse delle medie lanciano raccolta firme a Reggio Emilia

Si tratta, osservano De Lucia e Aguzzoli in piazza con le due ragazze, di “una proposta concreta perché è realizzabile e incide positivamente sul bilancio delle famiglie. Molte ragazze e donne, secondo l’Istat 2 milioni, hanno difficoltà a permettersi gli assorbenti. Ci teniamo a ringraziare tutti i firmatari”.

La proposta delle due giovani, conclude la nota, potrà essere firmata anche all’aperitivo di Natale di Coalizione Civica Reggio Emilia in programma il il 21 dicembre prossimo.