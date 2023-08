Donna di 37 anni trovata morta sul divano in casa, forse deceduta da giorni

Il corpo senza vita di una donna di 37 anni è stato trovato ieri in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di viale Argonne a Pavia, vicino al Castello Visconteo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, che non la vedevano uscire di casa da alcuni giorni. I vigili del fuoco sono entrati dal lucernario. Il cadavere giaceva sul divano. Sul posto è subito accorso il medico legale. Dai primi accertamenti sembra che la morte della 37enne possa risalire ad alcuni giorni fa. Restano da stabilire le cause del decesso.

