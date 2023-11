Donna si impicca nella stalla: soffriva dopo la morte del marito. A trovare il corpo è stato il figlio

Una donna 62enne, vedova, si è tolta la vita impiccandosi nella stalla vicino casa. A ritrovare il corpo, il figlio. La donna aveva perso il marito alcuni anni fa e da allora la sua vita era stata segnata da un profondo dolore.

Vedova si impicca alla trave della stalla, il corpo trovato dal figlio

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, nel territorio di Arsita, in provincia di Teramo. Secondo quanto si è appreso, come riporta Il Messaggero, la donna di 62 anni non era rientrata a casa per il pranzo. A quel punto, suo figlio, la nuora e i nipoti hanno iniziato a cercarla. È stato il figlio a scoprire il corpo della madre impiccato a una trave all’interno della stalla.

Il medico di famiglia è giunto sul luogo rapidamente, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di Giulianova sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari e ascoltare i familiari. Il corpo è stato poi trasportato all’obitorio dell’ospedale di Atri.

