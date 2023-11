Una donna è morta a Roma questa mattina, 25 novembre, dopo essere stata travolta da un albero caduto per il forte vento in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere Monteverde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria. I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla.

Cade albero a Roma, morta una donna in zona Monteverde

Secondo quanto si apprende, la vittima aveva 81 anni ed era in compagnia del figlio, rimasto illeso, ma soccorso in stato di shock. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato. In via precauzionale il tratto è stato chiuso al transito dei pedoni su entrambi i lati per effettuate le verifiche sugli altri alberi. Si ipotizza il vento forte possa aver contribuito alla caduta dell’albero.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo. Sul posto si è recato il pm di turno, Eugenio Albamonte coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Gli inquirenti disporranno l’autopsia e procederanno al sequestro dell’albero caduto. Le indagini sono affidate alla Forestale.

Cadono rami, una donna ferita a Roma

Una donna che camminava sul marciapiede è rimasta ferita dalla caduta di rami nel quartiere Alessandrino a Roma. E’ accaduto in via del Pergolato. Sul posto vigili del fuoco e 118.

Sono oltre 70 gli interventi effettuati finora dai dai vigili del fuoco nella capitale e provincia per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A quanto riferito, altre 80 richieste sono al momento in coda.

Albero cade su mezzo Ama a Roma, operatori illesi

Questa mattina un albero è caduto su un mezzo Ama in servizio presso via di Torricola. Si tratta di un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi. Gli operai di Ama su richiesta della Polizia locale stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada. Il personale aziendale si è messo subito a disposizione dei Vigili del Fuoco intervenuti per verificare la messa in sicurezza dell’intera area.

Forse dovresti anche sapere che…