Una donna di 58 anni è morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero, caduto a causa del maltempo, mentre camminava a Lissone (Monza e Brianza). Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco.

Donna morta schiacciata da un albero a Lissone

Il dramma è avvenuto a Lissone (Monza e Brianza) nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 luglio. Il maltempo ha causato una vittima: si tratta di una donna di 58 anni di origine marocchine, rimasta schiacciata sotto il peso di una pianta caduta a causa del nubifragio.

Passata la tempesta di acqua e vento, la donna si è incamminata come faceva ogni giorno per andare al lavoro. Il grosso albero le è piombato addosso all’improvviso, senza lasciarle scampo. Sul posto, in via Louis Braille, sono intervenuti i soccorritori del 118 e vigili del fuoco, unitamente alla Protezione Civile. I paramedici hanno accertato che fosse già deceduta al loro arrivo, ma quando sono riusciti a liberarla, hanno tentato comunque di rianimarla, purtroppo senza successo.

Nuova allerta maltempo

Intanto la protezione civile di Regione Lombardia fino alle 14 di martedì 25 luglio ha emesso una nuova allerta per rischio di forti temporali valida anche a Monza e in Brianza, livello di allerta tre su quattro, identificata dal colore arancione.

“Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. Le provincie maggiormente colpite quelle di Milano, Monza e Varese” spiegano i vigili del fuoco dell’unità lombarda per le emergenze. “Centocinquanta tra chiamate e interventi in corso. Si segnalato diverse criticità per la viabilità a causa della chiusura di alcune strade”. Alcuni lettori a Monza hanno segnalato allagamenti lungo alcuni tratti, tra cui via Cavallotti. Alberi abbattuti anche in via Valsugana e in via Pitagora. Intanto per giornata di lunedì 24 luglio è rimasto chiuso al pubblico anche il parco di Monza per ragioni sicurezza. Non c’è stata alcuna riapertura alle 12 come preventivato.