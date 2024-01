Due assassini di donne sono tornati al centro della cronaca. Secondo le voci dei siti e dei social, Alessandro Impagnatiello sarebbe stato evirato in carcere, cosa smentita dal suo difensore.

Si parla dell’altro killer, Filippo Turetta, in relazione al suo avvocato e più in generale al diritto alla difesa.

Alessandro Impagnatiello, il killer che uccise la fidanzata incinta Giulia Tramontano con 37 coltellate , sarebbe stato evirato in carcere. Riporta e smentisce la notizia il sito

, che attribuisce l’origine della voce a Istagram.

Su Istagram, Guendalina Canessa, ex partecipante del Grande Fratello Vip, ha scritto: “Ebbene, ho appena scoperto che i carcerati gli hanno tagliato… il pise**ino… come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e. E poi le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. […] La notizia non è uscita, internamente me l’hanno detto. Questo è quanto. […] È una notizia interna, che però non è ancora uscita“.

L’avvocato dello stesso Impagnatiello, Samanta Barbaglia, ha smentito tutto, affermando che si tratt di “una notizia assolutamente falsa, che smentisco. L’ho visto proprio ieri“.

Lo stesso sito denuncia anche il polverone sollevato attorno a Filippo Turetta, che uccise la fidanzata Giulia Cecchettin con 20 coltellate di cui una fatale al collo che le recise l’aorta.