Due morti in un incidente frontale tra due camion a Peschiera del Garda

Due persone sono morte in un incidente che ha coinvolto due mezzi pesante e un’automobile, lungo la strada regionale 11 a Peschiera del Garda (Verona), al confine tra Veneto e Provincia di Trento. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7:00 di questa mattina, 27 maggio. Altre due persone hanno riportato ferite non gravi e sono state condotte in ospedale. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 con ambulanza ed elicottero, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente e i due conducenti sono morti. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto e le persone che erano a bordo sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate all’ospedale di Peschiera del Garda dai sanitari del 118. L’incidente ha causato la chiusura della strada per le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Verona e Bardolino.