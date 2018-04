VITERBO – Si è accasciato a terra all’improvviso, sotto gli occhi atterriti degli amici. E’ morto così a soli 23 anni Emiliano Morelli, allenatore della scuola calcio di Vallerano, in provincia di Viterbo.

Il giovane è stato stroncato da un infarto poco dopo mezzogiorno, mentre si trovava con alcuni amici nel centro storico della città. Subito sono scattati i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Emiliano Morelli lavorava al montaggio video come freelance e da qualche anno si era trasferito con la famiglia da Roma a Vallerano. Qui era subito entrato in contatto con la Polisportiva Monti Cimini, dove allenava le giovani leve giallonere e organizzava manifestazioni. Il fratello gioca con la squadra maggiore della società e il papà Massimiliano è un giornalista.

Commosso il messaggio di addio della Polisportiva.

“E’ un dramma che colpisce tutti noi della società e l’intera comunità – ha detto il presidente Gianni Patrizi – non ci sono parole. Siamo addolorati per quanto è avvenuto e ci stringiamo intorno alla famiglia Morelli per questo grave lutto”.