Etna eruzione: Catania si sveglia tutta nera per la pioggia di cenere dal vulcano bianco di neve

Etna, eruzione in corso: Catania si sveglia tutta nera di cenere (Ansa)

Etna, eruzione in corso: la notte scorsa picco della fase parossistica dell’eruzione in corso sul vulcano imbiancato dalla neve, con l’intensificazione dell’attiva esplosiva dal cratere di Sud-Est.

Che ha provocato un notevole emissione di cenere sottile caduta, come ‘pioggia’, anche su Catania. Annerendo auto, balconi, strade e marciapiedi.

Etna, eruzione in corso: Catania “nera di cenere

“Un fenomeno, quest’ultimo, che si è già esaurito. Come l’attività al cratere che appare in decremento. Il fenomeno al momento non impatta sull’attività operativa dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.

Sul fronte dell’attività effusiva, le telecamere di sorveglianza dell’Ingv-Oe di Catania, sembra essere inattiva la colata lavica prodotta dalla fessura di Sud.

Mentre quella che emerge dalla quella di Sud-Ovest è meno alimentata. Inoltre, sono stati osservati tre flussi piroclastici che si sono sviluppati con l’apertura della fessura eruttiva di Sud-Ovest.

Quello più avanzato ha superato monte Frumento Supino. I vulcanologi hanno registrato anche fenomeni di ‘fontane laviche’, con l’emissione di materiale incandescente.

Durante questi fenomeni i valori massimi dell’ampiezza del tremore vulcanico. Valori che, allo stato attuale, mostrano modeste oscillazioni, rimanendo, comunque, su livelli elevati.

La posizione delle sorgenti del tremore risulta localizzata nell’area del cratere di Sud-Est. L’attività infrasonica continua ad essere sostenuta, pur mostrando una chiara tendenza al decremento della frequenza di accadimento e dell’ampiezza degli eventi analizzati.

Le reti Gps e clinometrica non mostrano deformazione significativa in corso.