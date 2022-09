Fasano, ritrovata in stato confusionale la turista olandese scomparsa mercoledì

E’ stata ritrovata in leggero stato confusionale la 46enne turista olandese scomparsa mercoledì a Fasano. A quanto si apprende la donna non ha saputo spiegare il motivo del suo allontanamento dal gruppo con cui era in vacanza in Puglia.

Le prime notizie

La Polizia l’ha rintracciata a Ostuni, a circa 30 chilometri dal luogo in cui si erano perse le sue tracce. Anche acquisendo le immagini di video sorveglianza delle telecamere gli investigatori hanno avuto la conferma che la donna aveva raggiunto la stazione di Fasano muovendosi poi in direzione Lecce ma fermandosi ad Ostuni.