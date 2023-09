Finisce con l’auto in un canale. Un anziano di 89 anni di Porcia (Pordenone) è morto in un incidente avvenuto intorno all1 10.30 lungo la strada che costeggia il lago Burida.

Porcia (Pordenone), finisce con l’auto in un canale: morto 89enne. Le prime notizie

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo dell’auto ed è finito, dopo aver abbattuto una rete di recinzione, in un canale proprio vicino al lago. Inutili sono stati i soccorsi seppur tempestivi: sul posto sono giunti personale medico e infermieristico e vigili del fuoco, provenienti da Pordenone e, in elicottero, per quanto riguarda il nucleo sommozzatori. Ogni tentativo di rianimare l’anziano è risultato vano. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra ordinaria e una squadra composta da soccorritori acquatici di superficie e speleo alpino fluviale. I pompieri hanno immediatamente individuato la vettura adagiata all’interno del canale e il personale Sa, utilizzando un gommone da rafting, ha raggiunto il mezzo ed estratto l’uomo che si trovava nell’abitacolo del mezzo

. Nel frattempo, deviato da un intervento di ricerca di persona a Grado (Gorizia), è giunto l’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia con due sommozzatori a bordo che si sono immersi per verificare che all’interno del veicolo non vi fossero altre persone. Sul posto, per quanto di competenza, è intervenuta la polizia locale. Al momento sono in corso le operazioni per il recupero della vettura.