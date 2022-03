Firenze, fa la pipì sul portone di Palazzo Vecchio: maxi multa da 3.333 euro per un studente 23enne

Dovrà pagare una maxi multa da 3.333 euro lo studente italiano di 23 anni sorpreso la notte scorsa dalla polizia mentre, intorno alle 4, stava facendo la pipì in piazza Signoria, Firenze, sul portone di Palazzo Vecchio, all’angolo con via della Ninna. Gli agenti delle Volanti lo hanno identificato e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.

La maxi multa e le scuse del 23enne

In questi casi la legge prevede una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 10.000, che se pagata però entro 60 giorni è ridotta a 3.333 euro. Il giovane, che ha detto di essere a Firenze per motivi di studio, si sarebbe subito scusato per il gesto con gli stessi poliziotti.

Il precedente

Purtroppo non è la prima volta che qualcuno viene beccato a fare la pipì nei dintorni di Palazzo Vecchio. Qualche tempo fa, correva l’anno 2019, un altro, un turista australiano, fu beccato a nel cortile interno.

Anche il quel caso per il turista, all’epoca 66enne, che aveva anche il biglietto del museo, era scattato il verbale per atti osceni in luogo pubblico. Anche all’epoca fu staccata una multa identica: 3.333 euro. All’epoca il 66enne tentò di giustificarsi dicendo di soffrire di prostatite. Scuse e giustificazioni che comunque non gli evitarono il conto salato.