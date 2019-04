Firenze: furto a casa Verdini. La stessa in cui ha passato il weekend Salvini

ROMA – Furto a casa di Denis Verdini, l’ex coordinatore nazionale di Forza Italia e poi di Ala. Tutto è successo tra sabato e domenica nell’abitazione dell’ex parlamentare al Galluzzo, sulle colline di Firenze, la stessa dove nel weekend precedente era stato ospite il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini con la fidanzata Francesca, la figlia di Verdini. I ladri, dopo essersi arrampicati sul tetto, sono entrati dalla finestra.

Il furto è stato scoperto lunedì, al suo rientro, dalla moglie di Verdini, Simonetta Fossombroni. La casa, infatti, per due giorni era stata chiusa. Sul posto sono subito arrivate le volanti della questura di Firenze. Ancora da quantificare il bottino.

Indagini sono ora in corso per individuare la banda, che potrebbe essere responsabile di altri colpi messi a segno in zona nelle ultime settimane. Fonte: Ansa.