“Fleximan” come Uma Thurman in Kill Bill. Per il misterioso abbattitore di autovelox arriva anche il tributo di uno street artist su un muro di Padova. Autore è il writer padovano noto come ‘Evyrein‘, che stanotte ha agito in Via del Padovanino, nel centro storico della città euganea. Si tratta di una citazione cinematografica, con la riproduzione di Beatrix, la sposa protagonista del film di Tarantino, che sfodera la sua spada mentre tiene nell’altra mano un autovelox tranciato di netto.

Fleximan ha colpito ancora

E stamani Fleximan ha colpito l’ennesimo autovelox, in Veneto. A venire abbattuto, con le stesse modalità di episodi precedenti, è stato un impianto lungo la strada provinciale 46 del Piovego, a Villa del Conte (Padova). Per la prima volta sarebbe stato trovato anche un volantino di rivendicazione del responsabile degli atti vandalici, con la dicitura “Fleximan sta arrivando”.