Un anziano di 85 anni di Foligno, è morto travolto dalla propria auto che aveva parcheggiato lungo la strada che sale alla zona dei Cappuccini. La vittima si era fermata per recarsi a dare da mangiare a dei gatti. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e 118.

Anziano morto travolto dalla sua auto, forse freno a mano non tirato

In base a una prima ricostruzione, l’anziano ha fermato la sua Fiat Punto in uno spiazzo lungo la strada in leggera salita. E’ quindi sceso probabilmente per lasciare da mangiare ai gatti ma quando ha aperto il portabagagli l’auto si è spostata, per cause da chiarire, travolgendolo. Probabilmente non aveva inserito il freno a mano. La vettura si è poi fermata contro un muretto.

Soccorsi inutili, anziano morto schiacciato

Inutili tutti i tentativi per rianimarlo dopo l’allarme lanciato da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto, oltre al personale del 118 anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Letale, secondo i primi accertamenti, è stato il trauma da schiacciamento.