Tragedia sfiorata nella notte in località San Giovanni, nel comune di Crevoladossola, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Una frana di notevoli dimensioni si è staccata all’interno della cava Longino.

Frana in una cava a Crevoladossola

La frana si è verificata all’interno del polo estrattivo per una larghezza di circa 40 metri e ha sommerso mezzi, uffici e spogliatoi, arrivando a lambire anche la Strada Provinciale 166, che conduce a Varzo. Fortunatamente, essendo notte, non c’erano gli operai e non transitavano auto sulla provinciale.

Al momento, non è ancora nota la causa precisa della frana ma, secondo quanto riferito da Varesenews, si ritiene che questa possa essere legata alle abbondanti piogge che si sono verificate nei giorni precedenti nella zona in cui, poi, è avvenuta la frana.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Domodossola per mettere in sicurezza l’area e accertarsi che sotto la frana non ci fosse nessuno. Assieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza, oltre al personale della Provincia.

Chiusa al traffico la Strada Provinciale 166

La frana, come detto, è arrivata a lambire anche la Strada Provinciale 166, che, per motivi precauzionali, è stata chiusa al traffico, così come è stato chiuso anche ogni accesso alla zona della cava. Stando a quanto riportato da La Stampa, si è in attesa del sopralluogo del geologo per capire se ci siano o meno rischi per la circolazione.

