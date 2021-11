Francesco Riccardo Ravalli è morto in un incidente stradale. Il 39enne era noto al pubblico televisivo per aver fatto il cavaliere in Uomini e Donne di Maria De Filippi. L’incidente è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, sulla autostrada A22.

Francesco Riccardo Ravalli morto in incidente stradale

Francesco Riccardo Ravalli, 39 anni, è morto in un tamponamento tra un camion e un furgone. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 10 novembre sulla A22, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo.

Ravalli, originario di Catania, da tempo abitava in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole. L’uomo era alla guida del furgone, che si è scontrato con un camion fermo forse per il traffico.

Illeso il conducente del camion, tra i primi a cercare di prestare soccorso. I soccorsi sono stati immediati ma per l’ex personaggio televisivo non c’è stato niente da fare.

Il ricordo di Luisa Anna Monti per la scomparsa di Francesco Riccardo Ravalli

Luisa Anna Monti, altra ex concorrente del programma di Mediaset, ha voluto ricordare su Instagram Ravalli, che le è stato vicino durante la battaglia contro un cancro al seno: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.