Funerale Willy: tutti in bianco come vuole la famiglia. Anche Conte (Foto Ansa)

Funerali di Willy Monteiro Duarte a Paliano. Insieme al paese c’è anche il premier Conte, insieme al ministro Lamorgese.

Centinaia le persone al campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, per i funerali di Willy Monteiro Duarte, il giovane assassinato a Colleferro.

Anche i parenti del ragazzo sono arrivati, in lacrime: sull’auto una fotografia del figlio ucciso. Familiari e amici indossano maglie e camicie bianche, come la maggior parte dei partecipanti. E’ stata una richiesta della famiglia del giovane, come “segno di purezza e di gioventù” aveva riferito il sindaco di Paliano.

Nel campo sportivo, in attesa dell’inizio della cerimonia, moltissimi ragazzi sulle sedie in plastica disposte sul manto erboso con maglie bianche e la scritta ‘Ciao Willy’. Sono arrivati anche il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Funerale di Willy Monteiro: anche Conte in camicia bianca

Il presidente del Consiglio è arrivato in camicia bianca per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici per salutare Willy Monteiro Duarte. A Capoverde, dove è originaria la famiglia di Willy, il bianco è anche simbolo di lutto quando si riferisce a un giovane.

“Ora bisogna solo far sentire alla famiglia la vicinanza di tutti e pretendere presto giustizia. La Regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali e uno degli istituti alberghieri della nostra regione sarà dedicato al nome di Willy”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, anche lui presente.

L’invito della famiglia ai partecipanti

“Effettuare opere di bene al posto di omaggi floreali e, per chi lo desiderasse, di partecipare al funerale indossando una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e gioventù”. E’ l’invito della famiglia di Willy – reso noto dal sindaco di Paliano Domenico Alfieri – per i funerali del ragazzo.

“Nel rispetto del volere espresso dalla famiglia di Willy, vietato l’ingresso alle telecamere e ogni tipo di ripresa, anche attraverso smartphone, tablet e dispositivi simili. La cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune”, ha aggiunto Alfieri in un lungo post sulla sua pagina Facebook.

“Dobbiamo essere tutti estremamente responsabili – ha sottolineato il sindaco – Seguiamo le indicazioni, rispettiamo le distanze, utilizziamo obbligatoriamente la mascherina. Rendiamo onore al nostro amato Willy con coscienza, riserbo e compostezza, nel momento più difficile di questa immensa tragedia”. (Fonte Ansa)