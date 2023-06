Una grande corona di fiori rosa è stata consegnata da parte di Escort Advisor davanti a Villa San Martino per omaggiare Silvio Berlusconi. Già nei giorni scorsi, il sito dedicato alle recensioni di escort, aveva scritto sulla propria homepage “Ciao Silvio”. Disposta sul prato accanto agli altri omaggi portati dai fan, la corona è stata rimossa pochi minuti dopo, suscitando l’applauso delle persone presenti per rendere omaggio al presidente di Forza Italia. “Ci vuole un po’ di rispetto”, ha commentato uno dei supporter dell’ex premier.

Escort Advisor e l’omaggio a Berlusconi

Dal portale Escort Advisor scrivono: “Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l’home page del sito. Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia. Se oggi la parola “escort” è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi. La grande risonanza dei Processi a Berlusconi ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola “escort” senza remore”.