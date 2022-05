Incidente mortale nella notte dentro un garage privato di Pegli, quartiere alla periferia di Genova. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il conducente di una macchina stava percorrendo la rampa di accesso ai piani del silos quando, dopo una delle curve, ha travolto un giovane di 24 anni. Il ragazzo, Andrea Pupillo, è morto sul colpo. Da capire se la vittima stesse dormendo a terra o se stesse camminando.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco. Gli investigatori vogliono verificare che l’auto non stesse andando troppo forte e se il ragazzo fosse visibile o fosse già a terra. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La tragedia è avvenuta in un garage in via Teodoro II di Monferrato, non lontano dall’hotel Mediterranée.