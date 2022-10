Giallo di Tor San Lorenzo (Roma): trans di 50 anni trovata morta nuda. Il cadavere di una persona transgender è stato trovato ieri in una stanza di un albergo a Marina di Tor San Lorenzo, centro nell’area di Ardea sul litorale laziale.

Giallo di Tor San Lorenzo (Roma): trans di 50 anni trovata morta nuda

Il corpo è stato trasportato all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi per quello che al momento resta un giallo.

Daniel Alejandro Cabral, una transessuale sudamericana 50enne, è stata ritrovata svestita, senza alcun indumento, in posizione supina, come quando si dorme.

Il volto presenta una significativa tensione nei lineamenti, indizio di una sofferenza fisica lancinante prima del sopraggiungere della morte.

Sul comodino nessuna traccia invece di sostanze stupefacenti o barbiturici: difficile pensare a un suicidio. Piuttosto a una morte violenta, forse l’esito di un gioco erotico di tipo sado-maso finito male.

Danoiel era conosciuta nei paraggi. I vicini avevano notato il via vai notturno con uomini diversi.

Forse dovresti anche sapere che…