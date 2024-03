Giovane in bicicletta travolto e ucciso da un Suv guidato da un uomo di 45 anni

Un giovane di 28 anni ha perso la vita poco prima della mezzanotte di ieri su via Epitaffio, alle porte di Latina, travolto mentre era in sella alla sua bicicletta da un Suv guidato da un uomo di 45 anni che si dirigeva verso Latina Scalo. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, e dei carabinieri della sezione Radiomobile, i quali invece si sono occupati di svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.