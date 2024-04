Giuseppe muore a 18 anni: era ricoverato da 3 settimane in terapia intensiva dopo un incidente in moto

Giuseppe Carrino, un ragazzo di 18 anni che viveva a Massa Finalese, è morto all’ospedale di Baggiovara, sempre in provincia di Modena, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 5 aprile a seguito di un incidente stradale in moto. Il giovane, il giorno dell’incidente stava percorrendo via Monte Bianco a Massa Finalese in sella alla sua moto che si è scontrata con un’auto. Carrino a seguito dell’impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il 18enne è deceduto all’ospedale nella giornata di lunedì. La famiglia di Carrino è originaria di Afragola, Napoli, e si era trasferita nel Modenese quando Carrino era un bambino.

Giuseppe giocava a calcio, il ricordo della sua squadra

Guseppe era appassionato di calcio e giocava con la Junior Finale. Questo il ricordo del 18enne su Facebook da parte della squadra: “Dovremmo scrivere di calcio e divertimento e invece il sorriso ogni tanto si offusca e ci impone di pensare a quanto è preziosa la vita. Salutiamo Giuseppe, ragazzino a cui il destino e un incidente hanno negato la possibilità di diventare grande; ci stringiamo a suo fratello Mimmo e a chi gli ha voluto bene fino alla fine. Giuseppe ha giocato con noi alcuni mesi dello scorso campionato nella Juniores agli ordini di mister Matteo Botti, Stefano Murgia e Danny Malagoli; Mimmo è ancora qui e a lui pensiamo in questi frangenti. Un abbraccio”.