Green Pass, come scaricarlo se non arriva il codice via email o sms: ecco come e dove (FOTO ANSA)

Green Pass, come scaricarlo se non arriva il codice via email o sms: ecco come e dove. Intanto facciamo chiarezza su un aspetto molto importante. Il Green Pass è e sarà necessario per accedere in alcuni luoghi aperti al pubblico (esempio stadi e ristoranti al chiuso ma ovviamente non solo). Ma per ottenere il Green Pass non è obbligatorio essere vaccinati. Si può scaricare anche in seguito ad un tampone effettuato nelle 48h precedenti all’evento (in parole povere, per fare un esempio, due giorni prima della partita che si vuole andare a vedere allo stadio).

Green Pass arriva in automatico solamente ai vaccinati

Ma andiamo a vedere come e dove ottenerlo visto che non è sempre automatico. Dopo la prima e la seconda dose di vaccino, arriva solitamente in automatico o via email, o via sms, o attraverso entrambi questi mezzi di trasmissione dei messaggi. Ma nel caso in cui non arrivi per un disguido tecnico, o deve essere generato dall’utente in seguito ad un tampone, deve essere richiesto dal cittadino in questione.

Come e dove richiedere il Green Pass

Come e dove? Andando in questo sito web (https://www.dgc.gov.it/web/), tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), oppure scaricando AppImmuni (apre una nuova finestra) o App IO (apre una nuova finestra). A breve (ma non attualmente) sarà possibile ottenere il Green Pass anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.