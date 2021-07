Green pass, cosa fare se non vi è arrivato il codice di autenticazione per scaricarlo (foto ANSA)

Green pass, cosa fare se non arriva il codice di autenticazione per scaricarlo. Molti cittadini che non hanno ricevuto sms o email con il codice stanno lamentando difficoltà ad accedere al numero di pubblica utilità 1500, attivo 24 ore su 24.

Come si scarica il Green pass

Il Ministero della Salute, dopo che si è generato il Green pass, invia un codice di autenticazione ai recapiti email personali o tramite sms, forniti quando si è fatto il vaccino o un tampone o quando si è ottenuto il certificato di guarigione. Il codice, con i dati presenti sulla Tessera Sanitaria, dà la possibilità di ottenere la Certificazione verde tramite il sito www.dgc.gov.it o sull’app Immuni. Se ciò non avviene e si è in possesso di Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE) è possibile utilizzare l’app Io oppure, in alcune regioni, il fascicolo sanitario elettronico.

Come scaricarlo senza Spid o Cie

Chi non ha lo Spid o la Cie deve avere per forza di cose, il codice di autenticazione. Moltissimi cittadini che non hanno ricevuto sms o email con il codice, lamentano molte difficoltà ad accedere al numero di pubblica utilità 1500. Il numero, infatti, lamentano gli utenti, “risulta perennemente occupato o con tempi di attesa infiniti”. La funzione di recupero dell’Authocode (il codice di autenticazione) attraverso il numero telefonico è stata attivata dal 12 luglio. In molti però affermano che l’accesso telefonico a questo servizio è quasi impossibile e anche l’invio di mail all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it non sembra risolvere il problema.

Cosa fare se non vi è arrivato il codice per il Green pass

L’unica soluzione al momento è recarsi in farmacia, dal medico di base o al centro vaccinale dove si sono ricevute le dosi del vaccino. Il passo successivo è farsi reinserire da capo tutti i dati presenti sul foglio dell’avvenuta immunizzazione, e far così generare il codice, qualora questo non sia mai stato creato.