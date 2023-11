Guardia giurata spara alla fidanzata e si ammazza, lei è gravissima

Spara alla fidanzata e poi si ammazza. Una guardia giurata ha aperto il fuoco in un’abitazione a San Giorgio su Legnano (Milano) ferendo in modo grave la compagna di 35 anni. Quindi ha rivolto l’arma, regolarmente detenuta, verso se stesso uccidendosi. Il fatto è accaduto oggi, lunedì 13 novembre, poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che stanno ricostruendo l’accaduto, e i soccorritori del 118. La 35enne è stata trasportata in ospedale a Legnano in codice rosso.

San Giorgio su Legnano: spara alla fidanzata e si ammazza

Dopo aver ferito la donna, l’aggressore si sarebbe barricato in casa e poco dopo si sarebbe suicidato con la stessa arma. La vittima è stata invece centrata all’addome: le sue condizioni sono gravi. Nonostante la ferita, sarebbe riuscita a rifugiarsi in un’abitazione vicina, in cui vivono i due anziani a cui fa da badante.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO