Nutellino, il gatto nero amato e coccolato da tutti nel mercato rionale di piazza Deffenu a Sedini (Sassari), è stato brutalmente ucciso. Il tutto è successo durante la giornata del mercato quando, un individuo, senza pietà, ha preso e ammazzato a bastonate il povero animale davanti agli occhi increduli e impotenti dei presenti. L’aggressore ha giustificato il suo gesto atroce affermando che il gatto era entrato nella sua casa per errore. L’uccisione di Nutellino ha suscitato un’ondata di orrore e indignazione tra i frequentatori abituali della piazza, dove il gatto era diventato una presenza affettuosa e familiare. Molti hanno cercato di intervenire per fermare l’aggressore, ma il suo atto di violenza è stato implacabile. Nutellino è stato poi gettato via come un oggetto insignificante, dimostrando totale disprezzo per la vita di un essere vivente.

La storia di Nutellino ha rapidamente circolato sui social media, generando una reazione di sdegno e indignazione da parte di molti, sia a Sedini che oltre. Molti chiedono giustizia per Nutellino e sostengono che gli atti di crudeltà verso gli animali non debbano essere ignorati o tollerati. Coloro che hanno assistito all’evento stanno raccogliendo testimonianze per denunciare l’aggressore alle autorità competenti, affinché sia perseguito per maltrattamento degli animali.