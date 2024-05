La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 26 anni. L’iniziativa, presentata dal deputato della Lega Eugenio Zoffili, è stata annunciata sui social dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che ha sottolineato i potenziali benefici in termini di educazione civica, disciplina e attenzione al prossimo.

Dettagli della proposta di legge

La proposta di legge, intitolata “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina”, prevede:

Durata e obbligatorietà:

Sei mesi di servizio obbligatorio, sia civile che militare, per tutti i giovani italiani tra i 18 e i 26 anni.

Applicabile a entrambi i sessi.

Territorialità:

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente in Italia, preferibilmente nella propria Regione di residenza o domicilio.

Priorità sarà data alla propria provincia per minimizzare gli spostamenti.

Eventuali spostamenti al di fuori della provincia saranno possibili solo su esplicita richiesta del cittadino e con l’autorizzazione delle autorità competenti.

Attività:

I giovani potranno essere coinvolti in attività di salvataggio, protezione civile, pronto soccorso e protezione dei boschi.

Queste attività mirano a contribuire alla comunità locale e a fornire un’esperienza formativa e civica.

Motivazioni e obiettivi

Secondo Salvini, questa iniziativa rappresenta una forma di educazione civica al servizio della comunità che può avere effetti molto positivi in termini di:

Disciplina personale.

Rispetto per se stessi e per gli altri.

Attenzione e contributo al bene comune.

Il progetto era stato anticipato da Salvini durante l’Adunata nazionale degli alpini a Vicenza e ora prende forma concreta con la proposta presentata da Zoffili, membro della commissione Difesa alla Camera.

Prossimi passi

Il disegno di legge ora dovrà essere esaminato dal Parlamento, e se approvato, verranno definiti i dettagli operativi e normativi per la sua attuazione. Il governo avrà il compito di disciplinare l’intero processo e assicurare che il servizio sia ben organizzato e utile sia per i giovani partecipanti che per le comunità locali.