Il ristorante di Milano che ha detto no a Madonna e Donald Trump

Il ristorante La Latteria di Milano, celebre trattoria del quartiere Brera, chiude i battenti e dice no a Madonna e Trump. Il prossimo 22 dicembre la saracinesca del locale verrà abbassata definitivamente. Il motivo è di natura pratica: i proprietari Arturo e Maria Maggi vanno in pensione e i loro figli, che lavorano in sala, non porteranno avanti l’eredità dei genitori. Chi la frequenta sa che non si prendono prenotazioni e la domenica è rigorosamente chiusa. Le regole valgono per tutti i clienti, anche se la richiesta arriva dallo staff di celebrities del calibro di Madonna o per giunta un ex presidente Usa, come Donald Trump.

Il ristorante di Milano e il no a Madonna

Come si legge su Il Corriere della Sera, la scorsa domenica, al termine delle due date milanesi, la popstar di origini italiane era pronta a gustarsi il un pranzo meneghino. Quale scelta migliore se non la La Latteria? Ma il locale non ha fatto eccezione per lei. “Non sapeva, la popstar – si legge sul quotidiano – che i coniugi Maggi santificano la domenica, tradizionale giorno di chiusura. A nulla sono valse le telefonate e le proteste, dell’entourage della cantante. La porta, per lei, è rimasta chiusa”.

Il no a Trump

“E non è l’unico personaggio famoso che non è riuscito a mangiare da noi”, fanno sapere i gestori del ristorante. “Una decina di anni fa abbiamo respinto anche Donald Trump. Non era ancora presidente degli Stati Uniti, ma un magnate americano. Una persona del suo staff voleva prenotare il locale per lui, ma non accettiamo prenotazioni. E Trump non voleva certo aspettare il suo turno sul marciapiede”.