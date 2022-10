Ilary Blasi non ha chiesto a Totti 20mila euro al mese di mantenimento: cosa dicono gli avvocati

Divorzio Ilary Blasi Francesco Totti. Secondo quanto dichiarato in un’intervista a Repubblica dalla difesa della conduttrice, sarebbe in corso una precisa “strategia extraprocessuale” che ha lo scopo preciso di mettere in cattiva luce la Blasi. Tradotto significherebbe che sarebbe in corso un tentativo di distruggere l’immagine della Blasi.

La strategia sarebbe stata messa in campo per bloccare la richiesta di un mantenimento molto alto all’ex marito, pari a 20mila euro al mese per se stessa e 17mila per i suoi figli, richiesta che la stessa difesa dalla Blasi smentisce.

Ilary Blasi, avvocati smentiscono: “Nessuna richiesta di assegno di mantenimento”

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé. Né di 20mila euro, né di 10mila né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”. A spiegarlo è il difensore della conduttrice.

Notizie false su Ilary Blasi messe in giro dagli avvocati di Totti?

La circolazione di notizie false avrebbe lo scopo di far passare la conduttrice in modo diverso agli occhi dell’opinione pubblica, influendo così in modo indiretto anche sulla decisione che potrebbero prendere i giudici.

Forse dovresti anche sapere che…