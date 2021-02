Impianti da sci riaprono dal 15 febbraio (in zona gialla): regole per Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta (Foto d’archivio Ansa)

Gli impianti di sci riaprono da lunedì 15 febbraio. Solo nelle regioni in zona gialla. Il 14 febbraio finiscono infatti gli effetti dell’ultimo Dpcm del governo Conte. Le regioni del Nord si preparano alla riapertura: Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta studiano il sistema degli ingressi contingentati.

Cioè impianti aperti fino al 30% (o 50%) della capienza. Basterà per evitare gli assembramenti che hanno caratterizzato il primissimo periodo di pandemia? Staremo a vedere. Di certo, fino a quando non saranno consentiti di nuovo gli spostamenti tra regioni, si tratterà di un turismo locale.

Piemonte: impianti di sci riaprono il 15 febbraio al 30%

Il presidente della Regione Piemonte Cirio e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca sono pronti a firmare l’autorizzazione della riapertura degli impianti da sci. Riapertura con una capienza del 30%. “Ci auguriamo a breve, compatibilmente con la situazione epidemiologica, di poter portare al 50% il provvedimento”. La riapertura è prevista dal 15 febbraio, sempre che il Piemonte venga confermato in zona gialla.

Lombardia: impianti di sci riaprono il 15 febbraio al 30%

Dal prossimo 15 febbraio in Lombardia potranno riaprire gli impianti da sci. L’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana prevede che in ogni stazione sciistica, il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti di risalita. Mentre per le stazioni sciistiche che non hanno più di due impianti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.

Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione. Caso a parte per il comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale, che si estende tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, nel quale è presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso.

Per assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni stazione sciistica dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico.

Valle d’Aosta: impianti da sci riaprono il 18 febbraio

La Valle d’Aosta ipotizza di aprire lo sci il 18 febbraio a un numero chiuso complessivo di 30 mila persone al giorno, inferiore al tetto massimo di 42 mila previsto dai protocolli di sicurezza. Lo ha riferito il vice presidente della Regione e assessore con delega allo sci, Luigi Bertschy.

“Con questa prima applicazione delle regole vogliamo partire in sicurezza e bene, per non fare scivoloni”, ha detto. “Saranno aperti solo alcuni comprensori e non tutti – ha ancora anticipato – perché in alcuni casi non ci sarebbero le condizioni né di sostenibilità economica né operative”. Secondo Bertschy “rimane la spada di Damocle della mobilità tra le regioni, un problema che in alcune località potrà essere superato grazie al fatto che le seconde case possono garantire una piccola redditività alle nostre società e anche un rilancio dell’immagine dello sci”.