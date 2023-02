L’aria fredda continua ad affluire da est e sull’Italia continua a fare freddo, molto freddo. Siamo infatti nel momento “clou” di questa ondata di gelo che da venerdì comincerà ad attenuarsi. Nel weekend si consoliderà infatti una nuova fase che vede la progressiva rimonta dell’alta pressione. Il flusso d’aria molto fredda di matrice russa si ritirerà sull’Europa Orientale ed avremo così un progressivo aumento delle temperature. La stabilità ed il clima più mite riconquisteranno tutta Italia a partire dal Centro-Nord. Il Sud risentirà invece di una residua instabilità che proseguirà fino ad inizio settimana per gli ultimi sbuffi freddi dai Balcani.

Meteo mercoledì 8 febbraio, maltempo sulle regioni Adriatiche e al Sud

Sulle regioni Adriatiche e il Sud il tempo è intanto più instabile per via dell’arrivo di correnti orientali che dal Nord Africa stanno risalendo sul Basso Mediterraneo portando maltempo verso l’estremo Sud e la Sicilia. Sui versanti ionici della bassa Calabria e della Sicilia pioverà. La quota neve risalirà: i fiocchi cadranno però abbondanti sui rilievi come l’Etna. Pioverà anche sulla fascia adriatica dove potrà nevicare anche a bassissima quota o in pianura.

Meteo giovedì 9 febbraio

Il meteo di giovedì 9 Febbraio. Pioggia e temporali forti su Calabria meridionale ionica e Sicilia centro-orientale. Neve dai 600-800 metri. Instabile anche sulla Sardegna orientale: chi nevicherà in collina. Potrebbe nevicare anche sull’Adriatico dalle Marche fino all’alta Puglia a sia in pianura e a tratti sulla costa.

Meteo venerdì 10 Febbraio

Ancora precipitazioni diffuse tra la Calabria meridionale e la Sicilia, migliorerà dalla sera. Residui fenomeni non mancheranno anche sulla Sardegna sud-orientale. Sul resto d’Italia prevarrà un tempo soleggiato in attesa che tra sabato 11 e domenica 12 risalga l’anticiclone che farà stemperare il freddo. Residui disturbi al Sud tra basso adriatico, settori ionici e Sicilia.

