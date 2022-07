Incendio Carso, evacuata una frazione di Savogna d’Isonzo. Il sindaco di Gorizia: “Nuovo rogo è doloso”

Il sindaco di Savogna d’Isonzo (Gorizia), Luca Pisk, ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’evacuazione immediata dell’intera frazione di San Michele del Carso, a causa del forte vento che spinge le fiamme verso le case.

La notte scorsa, attorno alle 3, era già stata disposta l’evacuazione di 25 famiglie che abitano a ridosso del bosco. Nonostante l’impiego di due Canadair e tre elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile Fvg, l’incendio avanza e si è preferito scongiurare rischi.

Il sindaco di Gorizia: “Nuovo rogo è doloso”

“Purtroppo si sono aperti nuovi fronti, probabilmente dolosi: chi sa, parli”: è l’appello che il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha fatto alla popolazione. “Speravo davvero che l’incubo fosse finito e non ci fosse più la necessità di aggiornarvi – ha proseguito – ma a causa, molto probabilmente, di qualche delinquente, che spero si riuscirà a identificare, l’incendio è ripreso provocando nuovi danni e la nuova evacuazione di San Michele del Carso. Si presume la natura dolosa perché l’incendio di Devetachi è partito dalla strada e quindi si può dire quasi con certezza che a provocarlo sia stata una mano umana”.

L’appello

“Fa rabbia solo il pensarlo, ma non basta. Tutti ormai dobbiamo sentirci coinvolti in questa battaglia e faccio mio l’appello lanciato ieri dal Prefetto: se qualcuno ha visto o sentito qualcosa parli, informi le forze dell’ordine. Mettiamo fine a questa follia. Invito tutti a tenere alta la guardia e qualsiasi cosa sospetta si veda, si chiami subito chi di dovere. Vi prego, prestiamo attenzione”. Sul fronte sloveno, come confermato dal sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavič, tutti gli incendi sono stati domati. La Strada del Vallone, la statale 55, rimane ancora chiusa.