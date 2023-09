Inciampa e cade su un coltello nella lavastoviglie, morto dissanguato in casa

Un 63enne è stato trovato morto in casa a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe inciampato nello sportello aperto della lavastoviglie finendo su un coltello che era all’interno dell’elettrodomestico che gli ha poi reciso l’arteria femorale portandolo alla morte per dissanguamento.

Cade su un coltello, morto dissanguato in casa

La vittima si chiamava Alessandro Riboni. Era un ex operaio, ormai in pensione, che viveva solo dopo essersi separato dalla moglie. Al momento dell’incidente, Riboni non aveva nessuno in casa. La chiamata al 112, infatti, è partita da alcuni vicini di casa che hanno sentito provenire alcune urla dal suo appartamento. All’arrivo dei carabinieri, la lavastoviglie era ancora aperta mentre Riboni giaceva a terra ormai senza vita con accanto un coltello da cucina.

La ricostruzione dell’incidente

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e fornito una ricostruzione di quanto accaduto. Il 63enne stava caricando la lavastoviglie quando, forse per un attimo di distrazione, è inciampato cadendo sopra lo sportello aperto. Uno dei coltelli, presumibilmente posizionato con la lama all’insù, lo ha trafitto a una gamba, recidendogli l’arteria femorale. L’uomo è morto dissanguato. Il magistrato di turno alla Procura di Pavia ha deciso di non disporre ulteriori accertamenti per questo caso.

