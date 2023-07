Incidente in A4, Porsche si schianta contro un tir fermo: un morto e tre feriti

È di un morto e di tre feriti il bilancio dell’incidente tra una Porsche Cayenne che è finita contro un tir sulla A4 nei pressi dell’area di servizio Arino Ovest, in territorio di Dolo (Venezia), in direzione Milano. L’auto, con a bordo una famiglia di 4 persone, tra cui i due minori, è finita contro un autoarticolato che era fermo in piazzola di sosta. A bordo c’era un uomo alla guida – morto nello scontro – e tre ragazzi minorenni rispettivamente di 16, 14 e 13 anni.

Incidente sull’A4, un morto e tre feriti

Le cause dell’ incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto, insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze del Suem-118 e agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. Difficili e prolungate le operazioni di soccorso, con la vettura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Per il conducente purtroppo i medici hanno dovuto constatare il decesso, mentre gli altri occupanti sono stati estratti dalla vettura, stabilizzati sul posto e trasportati in gravi condizioni negli ospedali di Mestre e Padova. Per il trasferimento è stato fatto intervenire anche l’elicottero del Suem, atterrato in carreggiata, che è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

