Incidente ad Angiari in provincia di Verona. Poco dopo la mezzanotte di Pasquetta, un ragazzo di 19 anni che stava percorrrendo via Lungo Bussè al volante di una Lancia Y, ha perso il controllo dell’auto per cause da accertare. Ha sfondato la recinzione di un’azienda ed è andato a sbattere contro un ulivo perdendo la vita.

Angiari (Verona): sfonda la recinzione di un’azienda con la sua auto e si schianta contro un ulivo

L‘incidente è avvenuto un prossimità di una curva. L’urto è stato molto violento e l’auto è andata distrutta. In soccorso del giovane automobilista sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale del 118, con ambulanza ed automedica. I tentativi di rianiamarlo sono però risultati vani ed il ragazzo è morto sul posto.

Perché l’auto è andata fuori strada in prossimità della curva?

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno accertato le cause dell’incidente. Forse l’alta velocità? Una distrazione? Fatto sta che è il secondo incidente mortale avvenuto, Pasquetta, in provincia di Verona. Verso le 20, una persona è morta dopo il ribaltamento del pick-up su cui viaggiava. L’incidente, in questo caso, è avvenuto a Rivoli. Incolume le altre due persone che erano a bordo.