È di un morto e due feriti in modo molto grave il tragico bilancio dello scontro frontale tra due auto avvenuto a Monfalcone (Gorizia) in via Primo Maggio. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto gli equipaggi di tre ambulanze, provenienti da Monfalcone, l’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso. Uno degli automobilisti è deceduto all’istante mentre altre due persone sono state trasferite in ospedale in gravi condizioni: una è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva di Udine. Pesanti i disagi al traffico cittadino: sono tutt’ora presenti lunghi incolonnamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.

