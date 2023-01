Incidente Roma, la Fiat 500 ripresa da una telecamera di sicurezza VIDEO

C’è un video, girato da una telecamere di sicurezza, che riprende la Fiat 500 che sfreccia poco prima dell’incidente. Il filmato è stato pubblicato in queste ore dal Messaggero.

Cosa sappiamo dell’incidente

Valerio, Alessio, Simone, Flavia, Leonardo e Giulia, tutti di Tor Lupara, almeno secondo le prime notizie, hanno passato la serata insieme per festeggiare il compleanno di Flavia. I sei sono amici da anni. I sei sono tutti giovani, giovanissimi. Il più grande, Leonardo, ha 22 anni. Sono le 2,30 di notte sono tutti a bordo della FIAT 500 in via Nomentana quando, forse per la troppa velocità, chi è alla guida, ancora non è chiaro, perde il controllo della macchina.

Tutto è avvenuto all’altezza del civico 611, a Tor Lupara, una frazione di Fonte Nuova. La Fiat 500, questa è una prima ricostruzione, forse colpisce un palo della luca e poi si ribalta.

Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi muoiono sul colpo. Giulia, Giulia Scalvo, 17 anni, è morta all’alba in ospedale.

