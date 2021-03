Incidente stradale a Modugno, in provincia di Bari, la mattina di oggi, lunedì 22 marzo con un ragazzo di 25 anni che è morto nello schianto. Incidente mortale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale che collega Modugno al quartiere Carbonara di Bari.

La vittima si chiamava Carlos Modugno mentre il conducente, di ventuno anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico.

La dinamica dell’incidente a Modugno

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della Stazione di Modugno. Stando a quanto ricostruito, i due ragazzi erano colleghi e si stavano recando al lavoro in una ditta di pulizie. A un certo punto il mezzo aziendale sul quale viaggiavano (un furgoncino Berlingo) ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. Il passeggero è morto sul colpo. Al momento non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Incidente Modugno, alta velocità o colpo di sonno

Il furgoncino ha perso il controllo del mezzo che è stato trafitto dal guardrail metallico a bordo strada. Non ci sono, infatti, segni di urti con altre auto. Sul posto per i rilievi del caso ci sono i carabinieri. Dovranno accertare se il furgoncino sia finito fuori strada per l’eccessiva velocità o per un ostacolo improvviso. Ma si valutano anche come possibili cause l’asfalto bagnato, oppure un colpo di sonno o un malore del conducente.