Incidente stradale sull’A1 tra camion e un’auto: un morto e una donna ferita grave

Un uomo di 56 anni è morto mentre una donna di 55 è rimasta ferita in modo grave a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 sull’A1. Siamo nel tratto compreso tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa e il casello di Firenze Scandicci in direzione Roma. Da quanto spiegato da Aspi nell’incidente coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Ripercussioni sul traffico anche stamani: al momento si registrano 9 chilometri di coda in sud tra il bivio A1-Variante e Firenze Scandicci, in direzione Roma. Segnalati anche 2 km di coda in A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e bivio con la A1.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dal veicolo su cui viaggiava, la polizia stradale ed il personale della Direzione 4/o tronco di Firenze di Aspi. Autostrade per l’Italia spiega che “attualmente, il traffico transita su tutte le corsie ” in direzione Roma e consiglia di uscire a Firenze Nord o Firenze Ovest, seguire la Fi-Pi-Li e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci.