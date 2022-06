Incidente mortale in autostrada, sulla A7, la mattina di oggi, giovedì 2 giugno: una donna è morta e una seconda persona è rimasta gravemente ferita in uno scontro sulla Autostrada dei Giovi Milano-Genova fra i caselli di Castelnuovo Scrivia e Tortona, in provincia di Alessandria.

Incidente sulla A7 Milano-Genova: morta una donna, grave un’altra persona

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone in sella ad una moto: il conducente e la passeggera. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente è stato ricoverato in ospedale in codice rosso.

Incidente sulla autostrada Milano-Genova: coinvolta una moto

Secondo le prime informazioni della polizia stradale di Alessandria, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale di Milano Ovest.