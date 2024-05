Questa mattina, alle ore 11, un grave incidente stradale ha coinvolto quattro camion e due automobili sul tratto autostradale A1 Milano-Napoli, nel comune di Figline Valdarno, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. L’autostrada è attualmente chiusa tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze. I vigili del fuoco insieme alla squadra del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo, sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente. Due squadre hanno operato per garantire la sicurezza del luogo e per estrarre le persone intrappolate nei veicoli coinvolti. Purtroppo, due delle persone coinvolte nell’incidente sono morte, mentre un’altra è rimasta ferita. Sono morti un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Un uomo di 47 anni è stato trasportato a Careggi in codice rosso a bordo dell’elisoccorso.

Poco prima del luogo dell’incidente, un’ambulanza in transito con un trasferimento urgente di un bambino da Foligno al Meyer è rimasta bloccata. I vigili del fuoco hanno rapidamente liberato uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire il suo percorso. L’incidente ha provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte e pesanti disagi per il traffico autostradale. Le autorità competenti stanno lavorando intensamente per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.