Una donna è morta improvvisamente a Roma in piazzale Flavio Biondo, davanti alla stazione dei treni di Trastevere. La donna, 40 anni, è stata colpita con molta probabilità da un infarto oggi, mercoledì 15 febbraio. Si trovava nei pressi della stazione e si è accasciata a terra. Le persone che le stavano intorno l’hanno soccorsa ed hanno chiamato un’ambulanza che è arrivata in poco tempo vista la vicinanza con l’ospedale San Camillo.

Nonostante tutti i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, la donna è morta. Al momento non si conoscono bene le cause del decesso. E’ però molto probabile che sia stata vittima di un improvviso arresto cardiocircolatorio che non le ha lasciato scampo. La donna è stata colpita da un malore improvviso che l’ha strappata alla vita in pochi minuti. Aveva solamente 40 anni.

