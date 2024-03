Un insegnante di una scuola media della zona del Comasco, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato picchiato da un ragazzo di 13 anni che cercava di separare da un altro studente con cui stava avendo un litigio. L’incidente, riportato da “La Provincia di Como”, è avvenuto venerdì mattina durante l’attesa dei pullman per una gita. Secondo quanto riportato dal giornale, una discussione tra due ragazzi è degenerata in violenza fisica, con uno dei ragazzi che ha colpito l’altro. Il docente, 38 anni, è intervenuto per separarli, ma l’aggressore ha invece continuato ad attaccare il professore con pugni e spinte, facendolo cadere contro un muro.

L’insegnante è stato trasportato in ospedale di Gravedona con un’ambulanza, dove è stato medicato per un trauma alla spalla e alcune escoriazioni. Le sue condizioni non sono gravi. Il ragazzo di 13 anni, non essendo penalmente perseguibile, potrebbe essere sottoposto a un percorso di osservazione, mentre l’istituto scolastico ha preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. I Carabinieri della Compagnia di Menaggio sono stati informati dell’accaduto. Nonostante l’incidente, il ragazzo è comunque salito a bordo del pullman e ha partecipato alla gita prevista.