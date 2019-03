COMO – Incidente nella stazione di Inverigo intorno alle 18.40 del 28 marzo. Due treni pendolari si sono scontrati frontalmente nella stazione in provincia di Como. Le carrozze passeggeri sono deragliate e ci sarebbero diversi feriti, ma non gravi.

Secondo una prima ricostruzione del quotidiano La Provincia di Como, i due treni viaggiavano sullo stesso binario della linea Milano-Asso e a bassa velocità, quando si sono scontrati nei pressi della stazione di Inverigo.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine che dovranno determinare le cause dell’incidente. Al momento il bilancio è di diversi passeggeri feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni. (La Provincia di Como)