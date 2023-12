Investito da un’auto sulla via Cassia. A Roma l’ennesima vittima della strada, la 182esima dall’inizio dell’anno contando anche i decessi avvenuti in provincia. Questa volta, a perdere la vita è stato un pedone 56enne, investito verso le 6,50 di oggi, martedì 5 dicembre, da un’auto pirata sulla via Cassia, quartiere La Storta, all’incrocio con via dell’Isola Farnese.

Investito da un’auto sulla via Cassia: il pirata della strada fugge via

Il pirata della strada è fuggito a tutta velocità e non si è fermato a soccorrere il 56enne. L’uomo è morto sul colpo a poca distanza dalle strisce pedonali. Sono stati i residenti ad allertare i soccorsi.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i Carabinieri della stazione La Storta che ora sono sulle tracce dell’auto pirata. Sui social è intanto partito il tam tam per identificare la vettura: “Se vedete auto con danni particolari di carrozzeria sulla fiancata destra non vi fate problemi a chiamare le forze dell’ordine“, scrive uno dei residenti sui gruppi social di quartiere.

Due pedoni uccisi in 4 giorni da due pirati della strada

Il 56enne è la 182esima vittima della strada dall’inizio dell’anno. In città oramai è una vera e propria emergenza, la più grave tra le tante legate al traffico. Tra le vittime, 42 di loro erano pedoni.

L’uomo deceduto a La Storta è il secondo di dicembre: prima di lui, a perdere la vita venerdì 1 dicembre è stato un 70enne investito da uno scooter in viale Carnaro nel quartiere Monte Sacro. Il 70enne è stato travolto all’altezza del civico 9 da due persone a bordo di uno scooter Piaggio rubato che si sono dati alla fuga. L’uomo è stato trasportato in gravissime condizioni prima all’ospedale Pertini e poi al Gemelli, ma è deceduto il giorno dopo. Anche in questo caso sono scattate le indagini per fare luce sull’accaduto e dare un nome ai due responsabili.

Forse dovresti anche sapere che…