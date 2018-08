OSPEDALETTO DI ISTRANA (TREVISO) – Incidente mortale lunedì 20 agosto ad Ospedaletto di Istrana, in provincia di Treviso. Intorno alle 18:30 c’è stato uno scontro tra una moto e un’auto all’incrocio tra via del Mutton e via Fagarè. Il giovane in sella alla moto è morto nello schianto. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La vittima è un veneziano di Santa Maria di Sala, Christian Salmaso, di 25 anni, dipendente della Texa di Monastier, in cui lavorava come tecnico.

Secondo una prima ricostruzione la moto, una Honda Cbr 600 che procedeva dietro l’auto, all’incrocio non si sarebbe accorta che la vettura stava svoltando a sinistra e l’avrebbe tamponata con violenza, riferisce Treviso Today. Il motociclista è finito a terra ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.