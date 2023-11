Ita cancella volo Malpensa-New York dall’8 gennaio: cosa succede a chi ha già prenotato

Ita Airways cancella ufficialmente il collegamento Malpensa-New York, l’unico operato dalla principale compagnia aerea italiana nello scalo intercontinentale di Milano. Domenica 7 gennaio 2024 è previsto il decollo dell’ultimo volo, l’AZ604, con destinazione lo scalo JFK: lo stesso velivolo effettuerà il tragitto opposto il giorno dopo. Dall’8 gennaio la rotta non è più in vendita, nemmeno nei periodi di picco estivo.

Ita cancella Malpensa-New York, cosa succede a chi ha prenotato

Fonti interne alla compagnia italiana spiegano al Corriere della Sera che sono circa 7 mila le persone che hanno prenotato il volo dall’8 gennaio fino a novembre 2024. Per tutti loro dovrebbero essere previste due opzioni: una è la riprotezione su un altro volo di Ita con scalo a Roma Fiumicino, l’altra invece è il rimborso dell’intero costo del biglietto. Non si applicano le tutele previste dalle normative europee in materia di protezione dei consumatori — il regolamento 261 — perché la cancellazione è stata effettuata oltre due settimane prima della partenza.

I motivi dello stop

A spingere per lo stop al collegamento diretto di Ita sono stati due fattori. Come primo, l’eccessiva concorrenza sulla rotta Milano-New York che vede la presenza anche di Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, Neos Air, La Compagnia e in particolare di Emirates che è anche il vettore che offre più posti in vendita tra le due città. Il secondo elemento è l’assenza di altri voli di Ita su Malpensa.