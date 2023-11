Kimberly Bonvissuto, 20enne scomparsa da Busto Arsizio. Doveva vedersi con un ragazzo

Si chiama Kimberly Bonvissuto, ha 20 anni ed è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, da lunedì sera. “Se qualcuno la vede contatti le forze dell’ordine”, l’appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha già informato la Polizia e i Carabinieri dell’allontanamento – ancora non si sa se volontario o meno – della figlia.

Kimberly Bonvissuto, 20enne scomparsa da Busto Arsizio. Le prime notizie

“Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar” racconta la madre, preoccupatissima. La figlia, Kimberly Bonvissuto, ha 20 anni ed è attualmente in cerca di lavoro. La aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino infatti suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé.

La giovane ha detto che sarebbe andata a cena fuori insieme alla cugina. E invece, secondo le prime ricostruzioni, sembra che avrebbe dovuto incontrare un ragazzo. E ora si teme il peggio.

L’ultima volta che ha parlato con la cugina sarebbe stata alle 21:30, sempre di lunedì sera 20 novembre, a cui dice che sarebbe tornata a casa alle 22.