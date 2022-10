Madre e figlio si fanno la corte su un sito di incontri. Situazione davvero incresciosa, a tenerci bassi, al limite dell’incesto, per colpa di una chat birichina dove, incredibile a dirsi, si sono incontrati madre e figlio.

La notizia, rilanciata dal blog pugliese Noi Notizie, ha fatto il giro di trionfo sui social che ci si aspetta da una storia da antologia nel genere pecoreccio di ispirazione familiare.

Siamo in provincia di Taranto. Madre e figlio, ignari, si incontrano su un sito specializzato usando ognuno un nickname per preservare l’anonimato. Lei interessata a virgulti di primo pelo, lui con una preferenza per partner più esperte e agée.

Devono aver evitato di mandarsi foto, si spera. Fatto sta che ai piccanti preliminari online è seguita l’amara agnizione dal vivo, una realtà di tutt’altra attrattiva rispetto a quella virtuale. Scoperta, stupore, imbarazzo.

